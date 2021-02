Olivier Estoppey

Dank meiner fundierten Ausbildung sowie vielseitigen Erfahrung in mehreren Unternehmen in der Finanz- und Steuerberatung besitze ich viel Expertise und Know-how als Vermögensberater und -verwalter. Meine Leidenschaft ist die Analyse von individuellen Unternehmen und das Erarbeiten von massgeschneiderten Strategien. Nach meinem Bachelorstudium in Rechtswissenschaften mit Wirtschaftswissenschaften sowie dem Masterstudium in Rechnungswesen und Finanzen an der Universität St. Gallen (HSG) konnte ich in der Finanzbranche wertvolle Erfahrungen sammeln, bevor ich mich als Vermögensverwalter selbständig gemacht habe. Seit mehr als zehn Jahren gehe ich meiner Leidenschaft, dem Value Investing nach. Ich analysiere Unternehmen und bewerte sie, um gute Investitionsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Sowohl die Finanzkrise 2007/08 als auch die Staatsschuldenkrise 2010/11 erlebte ich als aktiver Investor. Die Value Investing Strategie war in diesen Zeiten mein Anker in rauer See. Einerseits konnte ich ruhig schlafen, andererseits boten sich zahlreiche Gelegenheiten, Aktien von guten Unternehmen zu unglaublich tiefen Kursen zu kaufen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years