ETFManager

Seit 2013 aktiv am Finanzmarkt (privat mit eigenem Vermögen). Erfahrungen in Aktien, Hebelprodukten, Zertifikaten, ETFs, Fonds und Anleihen. Über mehrere Jahre nach der Buy & Hold Strategie gehandelt. Zwischenzeitlich mehr in Richtung Trading und Zertifikate inkl. Hebelprodukten fokussiert. Seit 2019 liegt der Anlagefokus mehr auf Dividendenaktien, ETFs und Unternehmensanleihen, welche mit einer aktiven Buy & Hold Strategie gehandelt werden. Seit 2021 Jahren achte ich zusätzlich mehr und mehr darauf, möglichst günstig bewertete Finanzprodukte zu kaufen, welche u.a. relativ stark gefallen sind (meiner Meinung nach unbegründet) und von welchen ich mir erhoffe, dass sie eine starke Erholung erfahren werden. Die Finanzprodukte, in die ich hier in meinem Wikifolio investiere, habe ich auch privat in meinem Depot. Somit comittee ich mich zu 100% in mein eigenes Wikifolio. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years