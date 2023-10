EvolutionTrade

Seit meinem Einstieg in die Börsenwelt im Jahr 2001 habe ich die unterschiedlichsten Marktbewegungen miterlebt, von beeindruckenden Höhenflügen bis hin zu herausfordernden Tiefpunkten. Meine privaten Handelsaktivitäten decken ein breites Spektrum ab: von Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen bis hin zu risikoreicheren Produkten wie Optionsscheinen und CFDs. Seit vielen Jahren führe ich mehrere Depots mit unterschiedlichen Anlagestrategien. Während einige Depots auf ultrastabile und langfristige Investments ausgerichtet sind, verfolgen andere Depots kurzfristige und risikoreiche Strategien. Mit meiner Präsenz auf wikifolio möchte ich den Anlegern die Möglichkeit geben, von meinen Erfahrungen aus mehr als zwei Jahrzehnten Handel zu profitieren. Mein Hauptziel für meine wikifolios wird es immer sein, eine stabile und möglichst risikoarme Anlagestrategie zu verfolgen. Eine Erfahrung, die ich beim Trading vor langer Zeit gemacht habe, ist, dass langfristige Investments, die ohne hektische Marktreaktionen und ohne Trendhopping durchgeführt werden, oft die gleiche, wenn nicht sogar eine bessere Performance erzielen können. Es ist die Kunst der Geduld und der strategischen Planung, die sich am Ende auszahlt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years