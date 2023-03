Leibe Community, bereits mit 15 Jahren kaufte ich 2009 meine erste Aktie. Damals kaufte ich BVB Aktien, nachdem Jürgen Klopp eine erste erfolgreiche Saison bestritt. Durch die folgenden Meisterschaften konnte ich die Aktien mit über 200% Gewinn verkaufen. Dadurch entwickelte ich eine Faszination für den Kapitalmarkt und die Wirtschaft. Deswegen schlug ich den Karriereweg des Bankkaufmanns ein und absolvierte nebenberuflich meinen Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management. Mittlerweile bin ich fachlicher Ansprechpartner der Private Banking Kunden einer örtlichen Raiffeisenbank mit Schwerpunkt der Anlageberatung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years