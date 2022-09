Fabien Fischer

Ich bin seit vielen Jahren Systemtrader. Ich trade Futures, ├╝berwiegend Rohstoffe und Indices. Ich verfolge also ein systematischen Ansatz und trade nur wenn ich einen Vorteil (edge) f├╝r mich sehe! Diese Vorgehensweise nutze ich auch in Aktien. Statistische Auswertungen und Analysen sind die Grundlage meines Investierens. Mein Ziel ist es Nasdaq100 langfristig zu schlagen indem ich mir die Perlen herauspicke und immer die Gesamtentwicklung des Marktumfeldes analysiere. Wann lohnt es sich die Aktiengewichtung hochzufahren? Wie gesund ist das aktuelle Aktienklima? Ich beziehe immer Fundamentale Daten in meine Entscheidungen mit ein! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years