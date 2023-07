Seit nun fast 25 Jahren beschäftige Ich mich mit Wertpapieren und hab in den vielen Jahren so einiges gelernt um an der Börse erfolgreich zu sein. Dazu habe ich verschiedene Strategien entwickelt. Natürlich gehört auch dazu daß ich Lehrgeld zahlen mußte, das bleibt eben einfach nicht aus. Aber so lange man daraus etwas lernt, ist das meiner Ansicht nach auch völlig ok und das beste Fundament auf dem man anschließend langfristig für die Zukunft gut aufbauen kann. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity