Marcel Eiglmeier

Mein Name ist Marcel und ich bin 19 Jahre alt. Mit 13 Jahren fing ich an mich erstmals für die Börse zu interessieren. Dies kam vor allem durch Gespräche in der Familie zustande, da Börse schon immer ein Thema bei uns war. Mit 14 Jahren kaufte ich dann meine erste Aktie. Es war leider die Deutsche Telekom und machte auf mich anfangs erst einen deprimierenden Eindruck, zu sehen, wie die Papiere immer weniger Wert wurden. Mittlerweile verdiene ich mir mit dem Handeln eine nette Summe an Zusatzeinkommen. Es ist ein echtes Hobby von mir geworden und auch in Zukunft strebe ich an, nach meinem Abitur, eine Berufliche Laufbahn an der Börse einzuschlagen. Täglich beschäftige ich mich etwa 3-5 Stunden mit der Börse und suche mir immer wieder neue Aktien heraus zum analysieren. Auf meinem Instagram Account ,,FebInvest‘‘ schreibe ich nun seit einem Jahr Artikel zu diversen Unternehmen. show more

