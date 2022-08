Seit meinem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudium in 2019, mit Schwerpunkt Economics and Finance, bin ich im Investment Fund Management einer Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig. Um die nötigen Kompetenzen zu vertiefen und auszuweiten habe ich im Juni 2021 die Prüfung des Qualifizierungsprogramms AIM - Applied Investment Management der DVFA absolviert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years