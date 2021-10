Durch akademische Erfahrung im betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und finanziellem Bereich habe ich viel theoretisches Wissen über die Märkte sammeln können. Mit Themen wie CAPM, Arbitrage Pricing Theory und Efficient Market Hypothesis habe ich mich intensiv beschäftigt. Ebenso habe ich praktische Erfahrung durch meine Affinität zu den Finanzmärkten: ich trade sowohl mit meinem eigenen Geld, als auch berate ich andere im Bezug auf Investments. Meine Tradingstrategie ist langfristig orientiert und ich greife möglichst wenig in mein Portfolio ein. Meine Strategie basiert auf meinen persönlichen Tradingerfahrungen, wissenschaftlichen Studien und Investmentlegenden wie Ray Dalio oder Warren Buffet. Mein Portfolio könnte man als eine Mischung aus All Weather Portfolio, Quality Investing und Growth Investing bezeichnen. Mein Buchtipp: "A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing" von Burton G. Malkiel show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years