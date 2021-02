Felix Mosthaf

Seit mehreren Jahren im Wertpapierhandel tätig mit Fokus auf langfristige passive Anlagestrategien. Grundbaustein eines jeden privaten Portfolios sollte ein kostengünstiges und risikoarmes ETF Konstrukt sein, welches auf die Marktrendite abzielt. Zusätzlich neben dem ETF Grundbaustein, führe ich Unternehmensbewertungen anhand der Discounted Cash Flow und Return on Equity Methode durch, um mit einer „Margin of saftey“ unterbewertete Firmen kostengünstig einzukaufen und langfristig zu halten. Bachelor in International Business mit fokus Finanzen show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years