Als gelernter Bankkaufmann im Privat- und Geschäftskundenumfeld einer deutschen Privatbank, habe ich meine Kenntnisse von der Pike auf erarbeitet. In meinen verschiedenen Wikifolios möchte ich verschiedene Strategie umsetzen, welche am Ende alle nicht spekulativ aber mit einer moderaten Renditeerwartung von 5-7% einhergehen. Dabei sollen die vorhandenen Risikofaktoren bestmöglich reduziert und berücksichtigt werden.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years