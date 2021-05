Ich bin 20 Jahre alt und nun seit 5 Jahren ├╝ber Demokonten und seit 2 Jahren mit Echtgelddepots dabei. Wichtig zu wissen ist, dass mein pers├Ânlicher Hauptfokus auf langfristigen Aktienanlage geht. Dabei sind in meinem Portfolio Aktien als auch ein ETF. Ich konnte dennoch schon einige Trading- Erfahrungen sammeln und durch learning- by- doing mich stets verbessern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years