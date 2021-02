Ich bin 1980 geboren und handel seit 1998 mit Aktien und anderen Finanzprodukten. Neben dem kurzfristigen Handel mit Index-Future habe ich auch Optionssysteme für den mittelfristigen Handel entwickelt. Die theoretische Grundlagen im Bereich Derivate habe ich im Rahmen der Prüfung zum EUREX-Händler erworben. Nach meinem Informatik-Studium (Abschluss: Diplom) arbeite ich schon seit mehreren Jahren in der akademischen Forschung im Bereich künstliche Intelligenz in der Medizin. show more

