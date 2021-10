show more

Fincation Investieren - Einfach gemacht. Hallo ich bin Gregor Wiesner Ich bin 33 Jahre alt und investiere seit 2016 aktiv. Ich habe einen Instagram und YouTube Kanal, in dem ich über meine Investments spreche und diese transparent darstelle. In meinem Kanal Fincation, geht es darum wie du lernst, einfach zu investieren und dir dein eigenes, breit aufgestelltes Portfolio anzulegen. Wir sprechen über Investitionen aller Art wie zum Beispiel Aktien, Immobilien, Kryptos, Rohstoffe, Unternehmen sowie finanzielle Intelligenz und den Mindset für finanzielle Freiheit. Ich zeige dir an konkreten Beispielen und Zahlen welche Investments ich mache und gemacht habe. So das du aus meinen Erfahrungen und Fehlern lernen kannst. Wenn du etwas über Investitionen lernen und mich auf meiner Reise zum Investor und Unternehmer begleiten willst, lade ich dich gerne ein meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine Investition verpasst und immer auf dem Laufenden bleibst. Ich möchte DIR helfen durch finanzielle Bildung mehr aus deinem Geld zu machen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß auf meinem Kanal https://www.youtube.com/watch?v=Z_g08ttqoy0