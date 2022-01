Ich bin hauptberuflich im Finanz- und Versicherungssektor tätig und habe ein gutes Netzwerk in der Branche aufgebaut. Wirtschaftliche und politische Themen gehören zu meinem Alltag. Privat interessiere ich mich bereits seit 2007 für die Börse und wirtschaftliche Zusammenhänge. Quasi zum Start habe ich die Finanzkrise 2008 hautnah miterlebt. Zudem habe ich die verschiedenen Anlagemöglichkeiten in nahezu allen Anlageklassen ausprobiert und positive wie negative Erfahrungen gesammelt. Für mich persönlich sind Aktien mit Abstand die Nummer 1, wobei ETFs und besicherte Zertifikate ebenfalls dazu gehören. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years