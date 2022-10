show more

Das erste mal kam ich mit 15 Jahren mit Aktien in Berührung und schon damals war meine Auswahl sehr erfolgreich, es waren zwar eher kleine Portfolios aber dafür sehr profitabel. Später nach meiner Lehre begann ich mit dem Anlegen meines eigenen Kapitals und entwickelte meine Strategie immer mehr und in verschiedenen Anlageklassen. Während meines Studiums der Volkswirtschaftslehre widmete ich meine ganze Energie meiner Leidenschaft und begann mit der Verwaltung von fremden Kapital sowohl aus der Familie als auch von Bekannten. Während dieser Zeit lebte ich unter einem Dach mit meinem jetzigen Freund und Partner in einer Verbindung in Marburg und wir fingen recht schnell an Pläne für unsere gemeinsame Partnerschaft zu schmieden. Mit dem Erfolg kam immer mehr Geld durch Mundpropaganda zusammen und wir beschlossen den nächsten Schritt der Gründung unseres eigenen Unternehmens. SA Capital UG (haftungsbeschränkt) wurde schließlich 2019 gegründet und unsere Erfolgsgeschichte geht weiter. Heute sind wir in verschiedenen Märkten vertreten, wir handeln Aktien, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen. Wenn Sie mehr Interesse an uns haben so können Sie uns auf www.sa-capital.de näher kennen lernen. Mehr Informationen wie Telefonnummer oder Email Adresse finden Sie auf meinem Profil. Ich freue mich sehr Ihnen einen großen Dienst zu erweisen und Ihr Geld bestmöglich zu verwalten und die beste Rendite für Sie aus den Märkten zu erwirtschaften. Bei Fragen stehe ich für Sie bereit. Sie finden mich bei : Facebook: https://www.facebook.com/eugen.schmidt.56829 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eugen-schmidt-4bb42419a/ Xing: https://www.xing.com/profile/Eugen_Schmidt78/cv Homepage: https://www.sa-capital.de/