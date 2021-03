Handel seit 20 Jahren im privaten Umfeld mit Aktien. Bin selbst in der Wissenschaft tätig und habe täglich Umgang mit Zukunftsthemen. Glaube an die disruptive Kraft guter Geschäftsideen. Vermeide aber zu heiße Stories, vor allem direkt beim IPO. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years