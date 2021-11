Frank Harke

M.Sc. Wirtschaftswissenschaften, Abschluss 2013 Geschäftsführer Immobilienunternehmen Durch die Finanzkrise 2008, während des Studiums, habe ich in Verbindung mit den damals aufkommenden CFD Produkten von den starken Marktbewegungen profitieren können und Erfahrungen in volatilen Märkten gesammelt. Nach Studienabschluss, wegen der damals beginnenden beruflichen Karriere, wurde die Zeit zum Traden knapp. Daher habe ich auf langfristige Produkte, ETFs/Fonds und Zertifikate, teils auch gehebelt, umgeschichtet. Die langfristigen Anlagen laufen hervorragend. Da der Markt aber immer schneller wird, bieten sich in Einzelwerten herausragende Möglichkeiten für kurz- und mittelfristige Trades. Mit meiner Erfahrung sowohl in Crash- als auch Haussephasen hebe ich mich von den Millenialtradern ab und freue mich auf die Herausforderungen der aktuellen Marktphase, die eine flexible Herangehensweise belohnen wird. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years