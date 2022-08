Mein Name ist Philipp Lauer. Ich bin 24 Jahre alt und nun nach meinem BWL-Studium in der Finanzbranche tätig. Meine erste Aktie habe ich im November 2016 gekauft und seitdem ist die Börse ein ständiger Begleiter meines Alltags geworden. So das heute ein Leben ohne die Börse für mich kaum vorstellbar ist. In den vergangenen Jahren habe ich mich viel mit der technischen und fundamentale Analyse der Finanzmärkte auseinander gesetzt und dadurch Strategien entwickelt, welche ich nun auf Wikifolio mit Ihnen teilen möchte. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years