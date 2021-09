Meinen eigenen Bezug zum Kapitalmarkt fand ich sehr früh durch mein wirtschaftliches Interesse, das sich dann auch später in meinem beruflichen Weg widerspiegelt. Die Erkenntnisse aus meiner bisherigen Laufbahn, einem Studium im Bereich der Finanzmärkte und den Lehren aus dem täglichen Geschäft, möchte ich in mein Wikifolio nachhaltig und gewinnbringend einbringen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity