Ich habe 15 Jahre in der Finanzindustrie in Frankfurt gearbeitet und mich letztes Jahr von den großen der Nranche losgesagt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years