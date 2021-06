Florian Caspar

Ich bin Betriebswirt (FH) Schwerpunkt Marketing & International Finance und bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Unternehmen & Agenturen für die Konzeption & Beratung für digitales Marketing, UX, Coding & Tech-Solutions verantwortlich. Aufgrund meines Jobs habe ich sehr viele Schnittstellen zu den Bereichen Digitalisierung & Business Development und sehr gute Einblicke in die aktuelle technologische Entwicklung. Ich bin davon überzeugt, dass ein Portfolio breit diversifiziert sein muss und lege einen großen Teil meines Geldes langfristig in ETFs World & EM an. Grundsätzlich bin ich jedoch auch davon überzeugt, dass einzelne Werte im Tech-Bereich (Bio-, Green-Tech, Internet, Security, Cloud, KI) mittel- und langfristig outperformen, da sie über innovative Geschäftsmodelle verfügen. Deshalb investiere ich ein Teil meines Geldes in aufkommende, kleinere und vielversprechende Unternehmen von denen ich überzeugt bin, dass sie in naher Zukunft eine besonders gute Performance erzielen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years