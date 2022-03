"Fortes fortuna adiuvat - Den Mutigen hilft das Glück" Ich habe keine Verlustaversion und bin deshalb vor allem im Crypto Bereich aktiv. Das Konzept Sparbuch verstehe ich nicht. Im Brotberuf habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und arbeite als Developer. Manchmal helfen mir diese Fähigkeiten in anderen Bereichen. Auf wikifolio will ich meine Handelsideen tracken und mit der Welt teilen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 3 or more years