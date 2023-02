Fabian Fey

Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker mit anschließendem Studium als Fahrzeugbauer (Abschluss Dipl. Ing. (FH) Fahrzeugbau). Aktuell bin ich bei einem großem deutschem Automobilbau Unternehmen angestellt als Ingenieur in leitender Funktion. Nebenberuflich bin ich außerdem noch als Geschäftsführer in einer kleinen Firma im Sektor KFZ-Restauration tätig. Im Finanzsektor bin ich Quereinsteiger. Zum Traden bin ich gekommen, da die Zinsen für Geldanlagen im klassischem Sinne kaum profitabel sind. Daher habe ich mich im ausführlichem Selbststudium dem Thema Börse gewidmet und setze meine Erkenntnisse hier auf der Plattform ein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years