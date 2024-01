Moin, ich bin seit dem Aufschwung des Neuen Marktes an der Börse aktiv und habe mein Lehrgeld vor vielen Jahren bezahlt. Jetzt nutze ich die Psychologie der Menschen, um am Markt zu bestehen. Ich sag nur der Trend is your friend und German Angst, besonders am Wochenende. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years