Anfänger mit keinen bis wenig Erfahrungen im Aktienhandel. Bisher habe ich eher in ETFs investiert. Die Unzufriedenheit mit der Performance des Weltmarktes führt mich zu mehr Risikobereitschaft. Darum fange ich mit dem Aktienhandel an. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year