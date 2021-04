FreiheitsGeist

Mein Name ist Maik Kemper, ich bin 44 Jahre alt und seit meinem 14. Lebensjahr interessiere ich mich für die Börse und Immobilien. Ich habe ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht und mangels Beschäftigung habe ich Prospekte von Aktien- und Immobilienfonds (natürlich nur die Guten von DEKA ;) ) angeschaut und verglichen. Mit 18 Jahren (1995) habe ich dann mein erstes Depot eröffnet und konnte somit am Neuen Markt kräftig mitzocken, was sich für mich aber alles andere als ausgezahlt hat. Das war mir aber ein guter Lehrmeister und ich profitiere immernoch von meinen damals gemachten Erfahrungen. Heutzutage nutze ich zu 80% Optionen auf der Stillhalterseite um kontinuierliche monatliche Geldzuflüsse zu generieren. Meine umfassenden Kenntnisse über Optionen möchte ich auch in diesem Wikifolio nutzen um die Performance des Depots nach oben zu katapultieren. Optionen sind sehr spekulativ, wenn man aber die Parameter der Optionen kennt (Delta, Theta, IVR und Vega) kennt, dann kann man auch mit Optionsscheinen und anderen Derivaten erfolgreich hantieren. Dieses möchte ich hier unter anderem auch unter Beweis stellen. Ich werde hauptsächlich technische Indikatoren für Ein- und Ausstiege nutzen. Ich habe eine privat Telegram Gruppe wo ich manche Trades von mir poste. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years