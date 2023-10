Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit der Börse und bin natürlich auch in alle möglichen Finanzinstrumente investiert. Diese Erfahrung und das dadurch erworbene Bauchgefühl möchte ich gerne in einer Gemeinschaft teilen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years