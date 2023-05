Einstieg an der Börse vor über 25 Jahren mit Fonds, Neuem Markt und vielen schlechten Erfahrungen. Dann der Umstieg auf eine klare Strategie: Investitionen nur in die besten und profitabelsten Unternehmen der Welt. Der Erfolg ist die längst erreichte finanzielle Freiheit für mich und meine Nachkommen. show more

