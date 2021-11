Moin! Hauptberuflich bin ich als Ingenieur‎ tätig. Erfahrungen an der Börse sammle ich seit 2014. Mein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig orientiert. In den Werten meiner wikifolios bin ich auch privat investiert. Emotionen sind keine gute Grundlage für Anlageentscheidungen. Und dennoch macht mir die Börse sehr viel Spaß :-) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: No experience Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: No experience