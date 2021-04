Schon zu meiner Schulzeit haben mich Börse und die damit verbundenen Themen fasziniert. Dieses Interesse begleitet mich seitdem durch mein Leben. Angefangen mit dem Bachelor sowie Master in Wirtschaftswissenschaften, verfasse ich derzeit meine Dissertation zum Thema Unternehmensbewertung. Verschiedenen Aufenthalten in der Praxis und im Ausland verdanke ich wertvolle Erfahrungen. show more

