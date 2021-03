Da ich seit Jahrzenten angefangen beim Atari bis heute zu PS5 immer wieder gerne in meiner Freizeit Games zocke und seit einigen Jahren auch an der Börse erfolgreich bin . Finde ich als Aktienhändler sollte man den Bereich abdecken den man am besten versteht und das ist nunmal der Gamingbereich. Bei der Auswahl der Aktien sind mir Trends und Fundamentalanalyse sehr wichtig. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years