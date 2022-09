Hi, ich bin absolut neu im Investmentbereich und habe keinerlei Erfahrung. Ich folge hauptsächlich meiner Intuition, Entwicklungen auf globaler Ebene und Unternehmen welche ich persönlich aus Alltag oder Job kenne. Die Themen die mich persönlich am meisten beschäftigen sind Energie, Rohstoffe und Mobilität, dabei habe ich mein Hauptaugenmerk auf langfristigen Entwicklungen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year