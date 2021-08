Frank Martin

Gelassenheit ist für mich die Tugend Nr. 1, wenn es um die Börse geht. Seit ca. 20 Jahren beschäftige ich mich mittlerweile mit den Finanzmärkten und habe zunächst einiges Lehrgeld bezahlt, um diese grundlegende Erkenntnis zu gewinnen. Daraus leitet sich meine mittel- bis langfristige und qualitätsorientierte Strategie ab, zu der für mich auch die Berücksichtigung ethischer Kriterien gehört. Geprägt haben mich neben dem unvergleichlichen Altmeister André Kostolany besonders auch Michael Proffe (Megatrends) und Max Deml (nachhaltige Investments). Bei wikifolio habe ich bisher verschiedene Akzente praktisch ausprobieren und dadurch meine Basis-Strategie nach und nach weiterentwickeln und verbessern können. Aus meiner Sicht gilt wie so oft im Leben: Wer konsequent auf Qualität setzt, wird in den allermeisten Fällen auch gute Ergebnisse erhalten! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years