georgvinvest

Mit dem Thema Wertpapiere kam ich bereits in jungen Jahren in Berührung. Interessiert haben mich zu Beginn eher Fonds und ETF´s. Erst nach meinen Aus- und Weiterbildungen im Bereich Steuern, Buchhaltung und Finanzen beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema Einzelaktien. Ich bin kein Trader, sondern Buy & Hold Anleger. Mein Anlagezeitraum beträgt 5 Jahre und länger. Ich beschäftige mich gerne nebenberuflich mit dem Thema Börse. Lese hierzu Bücher und verfolge aktuelle Finanznews auch um mein Wissen weiter auszubauen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years