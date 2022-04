Leidenschaftlicher Trader und Systementwickler. Jahrzehnte an Erfahrung mit internationaler Ausrichtung. Sehr viele Trades durchgeführt. Futures und Options Fan. Tradingstil ist sehr auf höchste Performance ausgelegt. Sehr aktiv und hochfrequent in den Märkten unterwegs. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years