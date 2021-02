Asset manager GFA Vermögensverwaltung

Als bankunabhängiger Investmentmanager und Vermögensverwalter vertreten wir - die GFA Vermögensverwaltung GmbH - ausschließlich die Interessen unserer Kunden und nicht die übergeordneter Organe. Auf Grundlage einer langfristigen Bindung setzen wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen zur nachhaltigen Optimierung des Kundenvermögens ein. Dabei sind wir Partner für private sowie institutionelle Investoren und Finanzvertriebe. Die tiefe Überzeugung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gegenüber quantitativen und damit regelbasierten Investmentstrategien begründet einen systematischen risiko/-ertragsorientierten Anlageprozess für das Management des uns anvertrauten Vermögens. Unser Anlagestil ist quantitativ und zielt darauf ab, je nach Kundenwunsch ein optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko/Schwankungen zu erzielen. Mit diszipliniert umgesetzten regelbasierten Anlagestrategien erreichen wir dieses Ziel. Umgesetzt wird dieses Ziel in Form unserer bankunabhängigen Vermögensverwaltung oder in Form unserer quantitativ gemanagten Fonds. Dabei legen wir besonders auf größtmögliche Transparenz sowie auf eine offene und objektive Informationspolitik wert. Werner Krieger ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der GFA Vermögensverwaltung GmbH und verantwortlicher Manager für die Produktlösungen der GFA. Zusätzlich betreut er die institutionellen Kunden der GFA. Er hat neben seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium eine nachgraduierte Ausbildung zum Analysten (CEFA, Investmentanalyst / DVFA) absolviert. Im Bereich der Kapitalmarktforschung besitzt er inzwischen eine mehr als 25 jährige Erfahrung. show more

