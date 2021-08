Mittlerweile im siebten Jahr in der Vermögensbildung tätig, bislang eine maximale Performance p.a. von 24,3%! Investmentstrategien beruhen auf einer kritischen Beleuchtung harter fundamentaler Analysen, so wurde ein Algorithmus zur automatisierten Daten- und Marktüberwachung entwickelt. Wenn eine interessante Anlageidee errechnet wird, so wird diese mittels anderer (etwa charttechnischer) Analysen manuell geprüft. Anlageideen beruhen hier auf maximale Sicherheit, geringe Volatilität und bestmöglichen Entwicklungschancen! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years