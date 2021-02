Seit einigen Jahren beschäftige ich mich als Privatinvestor mit der Börse. Durch das Lesen einiger Bücher war mein Interesse für Aktien und ETFs schnell geweckt. Die Tatsache, dass das Geld auf dem Sparbuch so gut wie nicht arbeitet und nicht einmal die Inflation ausgleicht, hat meinen Ehrgeiz geweckt. Durch mein erstes Depot konnte ich diesen Zustand, dass das Geld nicht arbeitet, schnell ändern. Meine Anlagestrategie ist klassisches Buy and Hold. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity