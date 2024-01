Gianfranco Rizza

Als Finanzprofi treiben mich Finanzthemen an. Dementsprechend bestehen solide Fachkenntnisse im Bereich Finanzen. Die breiten Berufserfahrungen in der Finanzwelt, insbesondere im Börsenumfeld, runden mein Profil ab. Des Weiteren bereitet es mir grosse Freude Handelsideen zu kreieren. In erster Linie Strategien, welche für den Investor einfach zu verstehen sind sowie für die Nachvollziehung, aufgrund der raschen und ständigen Verfügbarkeit der Informationen, einfache Hilfsmittel verwendet werden können und hoffentlich zu einer erfreulichen Rendite führen könnten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years