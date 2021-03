Ich habe ├╝ber 10 Jahre Erfahrung mit Anlagen, auf nicht professioneller Ebene, einfach als langfristig denkender Anleger. In mein Portfolio kommen nur langfristig orientierte und nachhaltig aufgestellte Firmen. Viel Erfolg beim Anlegen. Geld in Aktien kann im Gegensatz zu solchem auf dem Sparheft auch etwas sinnvolles bewirken. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity Good communicator