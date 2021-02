Dino Coppola

Seit 1999 handel und investiere ich aktiv an der Börse und konnte hierbei Erfahrungen in diversen Märkten, Marktphasen und mit zahlreichen Handelsinstrumenten und Finanzprodukten sammeln. Dabei hat sich für mich die Entwicklung von Handelsstrategien und das Trading über die Zeit von einer reinen Geldananlage zu einer Leidenschaft entwickelt. Mein Tradingstil ist schwerpunktmäßig algorithmischer Natur und basiert auf Handelssystemen und -strategien, welche teil- oder vollautomatisiert ausgeführt werden können. Hierbei kommt mir mein Hintergrund als System- und Softwarearchitekt zugute, sodaß ich zum größten Teil eigene Softwarekomponenten für Strategiefindung, Backtesting und Ausführung aufbauen und einsetzen kann. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years