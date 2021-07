Christopher Gräb

Seit mehreren Jahren befasse ich mich aktiv mit den Themen Aktien und dem Einfluss von Megatrends auf Unternehmen. Mein Anlageschwerpunkt soll daher Anlagechancen aus verschiedenen Bereichen und Regionen wahrnehmen, die meiner Meinung nach von unterschiedlichen Megatrends, wie beispielsweise Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Raumfahrt, profitieren könnten. Neben der Praxiserfahrung, die ich über die letzten Jahre gewinnen konnte, weise ich ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft vor. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Anlageprodukten halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity