Mit dem Crash 2008 fing ich an mit Aktien handeln. Seit dem hat mich die Börse nicht mehr losgelassen. Mit der Coronakrise letztes Jahr kam die nächste langersehnte Chance. Ich investiere nur in Aktien, keine Risikoanlagen, nicht destotrotz strebe ich immer die beste Performance an. Daher auch der Name meines ersten des Portfolios. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: No experience