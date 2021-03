GreenTechGuy

Ich bin seit Jahren als Berater und in verantwortlichen Positionen als Portfoliomanager und Technologiestratege bei einem großen deutschen Konzern mit breitem Industrieportfolio tätig. Daher sind die Firmenbewertung und Abschätzung von Marktentwicklungen Beruf und als Investor Hobby. Politische, markoökonomische und individuelle Marktentwicklungen beobachte ich kontinuierlich und mit großem Interesse. Um eine Investitionsentscheidung für ein Unternehmen zu treffen müssen für mich 2 Dinge zusammenkommen: 1) Eine sehr vielversprechende Marktentwicklung 2) Eine hohe Chance oder ein bereits existierender auf absehbare Zeit nicht bröckelndes Alleinstellungsmerkmal Diese Aspekte sind mir wichtiger als den Einstiegs- und Aussteigszeitpunkt auf die Nachkommestelle zu optimieren. Persönlich investiere weit über 5 Jahren erfolgreich in Aktien und habe von meinen Investitionsentscheidungen profitiert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years