GrowthTrader123

Zum Thema Aktien bzw. Kapitalmarkt bin ich im Urlaub gestoßen. Ich habe vor einigen Jahren meinen Vater gefragt ob die Aktie von Borussia Dortmund günstig sei. Zu dem Zeitpunkt konnte er mir keine Antwort geben. Wir haben uns daraufhin in das Thema Aktien immer weiter reingelesen. Zunächst sind wir beim Investieren mit ETFs eingestiegen. Mir wurde klar, dass die Recherche zu Wertpapieren großen Spaß macht und ich wollte es nicht mehr missen. Nach den ETFs war für mich der logische Schritt hin zu Einzeltiteln. Ich habe mir die Strategien von großen Investoren und Tradern angeschaut und mir die Frage gestellt, welche Strategie passt überhaupt zu mir? Bei einem Investor bin ich besonders hängen geblieben. Peter Lynch. Um es nicht falsch zu verstehen, die anderen Investoren sind ebenso großartig aber die Methode, die Peter Lynch angewandt hat, gefiel mir am besten. show more

