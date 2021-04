GSInvestor

ERFAHRUNG: Ich verfüge mittlerweile über 25 Jahre Börsenerfahrung. So habe ich auch die sog. Dotcom-Blase im Jahr 2000 miterlebt und als Investor erfolgreich “überlebt”. Auch aus der Finanzkrise (Börsencrash 2008) ging ich durch psychologisch schwierige Nachkäufe, die ich jedoch massiv getätigt habe, deutlich gestärkt hervor. Den sog. Corona-Crash konnte ich da schon deutlich entspannter und routinierter, als das noch 2008/2009 der Fall war, zu meinem Vorteil nutzen. Diese gesammelten Erfahrungen sollten auch in den kommenden Jahren von Vorteil sein, wenn wir doch einmal wieder in “unruhigeres Fahrwasser” geraten. AKTUELLE MARKTEINSCHÄTZUNG: Obwohl wir mittlerweile bereits “sportliche” Bewertungsniveaus (z. B. bei Schweizer Aktien und natürlich auch bei vielen US-Titeln und im amerikanischen Gesamtmarkt) erreicht haben, kann allem zwischenzeitlichen Krisengeschrei zum Trotz die Hausse durchaus weitergehen, solange genug Liquidität im Markt ist. WIE ICH ZUR BÖRSE KAM: Durch viele USA-Aufenthalte in jungen Jahren habe ich besonders meine Affinität für US-amerikanische Aktien (damals z. B. Disney, Walmart, Medtronic, Cisco, Microsoft uvm.) entdeckt und wollte unbedingt in diese investieren. Über diesen Weg bin ich zur Börse gekommen. ZEITAUFWAND FÜR HANDELSIDEE: Die Handelsidee setzt, so wie ich sie umsetze, eine große Leidenschaft voraus, sich doch relativ zeitaufwändig mit Einzelaktien und der Bilanzanalyse dieser einzelnen Titel auseinanderzusetzen. Mir macht dies jedoch seit meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung sehr viel Freude und somit stört mich dieser Zeitaufwand nicht. Als Verfasser von hier veröffentlichten Beiträgen bzw. Kommentaren kann ich Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) / sonstigen Anlageprodukt(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich agiere und handle in Wikifolio als Privatperson. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years