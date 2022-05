gutestrategie

Ich war 10 Jahre in der Vermögensberatung eines regionalen Kreditinstituts tätig. Aktuell kontrolliere ich die ordnungsgemäße Anlageberatung im Compliance-Bereich. Privat investiere ich seit 25 Jahren in Aktien. Immer mit dem Ziel eines langfristigen Vermögensaufbaus. Die aktuelle Zinssituation im klassischen Anlagebereich ist nicht zufriedenstellend, daher steigt das Interesse vieler Anleger in Deutschland, ertragreiche Alternativen zu suchen. Mit meinem auf Wachstum ausgelegten Portfolio (Family und Dividende) möchte ich größtmöglichen Erfolg erzielen. Sie sollen viel Freude an der Partizipation der Wertentwicklung haben. Und ganz nebenbei schöne Erträge einstreichen... show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years