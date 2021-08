Sebastian Heinz

Seit mittlerweile 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Geld und Geldanlage. Das war dann auch der Grund Finanzwissenschaften zu studieren und für meine Freunde der finanzielle Ansprechpartner in allen Belangen zu werden. Das Werkzeug Wikifolio eröffnet mir die Möglichkeit dies auf ganz neuen Wegen zu beschreiten und ich freue mich darauf die Reise mich euch gehen zu dürfen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Als Jugendlicher war ich auf der Suche nach einem Nebenjob und hatte im Fernsehen eine Werbung zu dem Thema gesehen und fand es so spannend das das Thema mich seitdem nicht mehr los gelassen hat, nicht umsonst beschäftige ich mich jeden Tag damit und nutze meinen freien Tage ganz intensiv für die Programmierung von Hilfsmitteln, die mir die Arbeit erleichtern. Welchen Tipp kann ich euch hier gratis mitgeben? "Lasst euch nicht blenden von dem was andere sagen und bildet euch selbst eine Meinung. Das wahre Können liegt in den Händen der Schweigsamen." Wenn ihr einen heißen Aktientipp von mir erwartet habt, dann lasst uns gerne gemeinsam einen Kaffee trinken und ich sage euch wieso das nie geschehen wird und wieso ich das darüber hinaus auf für unseriös halte :) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years