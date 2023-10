HansaImperator

Liebe Anleger, ich bin seit ca. neun Jahren in der Finanzbranche tätig und habe sehr viel Freude daran, mich täglich mit den Themen Aktien, ETF, Vermögensaufbau sowie Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ein Interesse gilt dabei der römischen Denkschule des Stoizismus, was ich in meinem Wikifolio abbilden möchte, in dem ich stoisch nach einem festen Schema investiere. Dadurch, dass ich großteils in Aktien investiere, ist mein Investmenthorizont mittel- bis langfristig. Ich freue mich auf eure Investments! Viele Grüße show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years